Wahlumfrage: Stimmbevölkerung würde Daniel Jositsch in den Bundesrat wählen

Die Schweizer Bevölkerung würde den Zürcher Daniel Jositsch für die SP in den Bundesrat wählen.

Eine klare Verliererin gibt es im Beliebtheits-Ranking: Karin Keller-Sutter (FDP), die am 19. März das Milliarden-Hilfspaket für die CS-Rettung bekannt gegeben hatte.

Die Schweiz wählt am 22. Oktober ein neues Parlament, dieses daraufhin den Bundesrat.

Die vierte Welle der Wahlumfrage von 20 Minuten und Tamedia hat gezeigt: Die SVP gewinnt, die Grünen verlieren. In einem zweiten Teil wurde beleuchtet, wen das Schweizer Stimmvolk im Bundesrat sehen möchte. Bei der Wiederwahl der amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte schneidet SVP-Mann Albert Rösti mit 54 Prozent deutlich besser ab als die neue SP-Frau Elisabeth Baume-Schneider (38 Prozent). Insgesamt ergibt sich folgende Liste:

In der gross angelegten Umfrage wurden den Befragten ausserdem 13 Namen von möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern für den Sitz des zurücktretenden Alain Berset vorgelegt. Hier kristallisiert sich ein klarer Favorit heraus: Daniel Jositsch schwingt mit 24 Prozent obenaus, gefolgt von Pierre-Yves Maillard, Eva Herzog und Jon Pult. Insgesamt sieht die Liste so aus:

Jositsch kommt bei Wählerinnen und Wählern der FDP, der SVP, der Mitte und bei den Grünliberalen mit grossem Abstand am besten an. Anders sieht es dagegen bei seiner eigenen Partei, der SP, aus: Dort gewinnt der Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard knapp vor Jon Pult, Jositsch und Eva Herzog.

Gewählt wird der neue Bundesrat vom Parlament, das an den Erneuerungswahlen am 22. Oktober neu zusammengesetzt wird.

Karin Keller-Sutter stürzt im Beliebtheits-Ranking ab

Stark an Beliebtheit eingebüsst hat Karin Keller-Sutter (FDP, 3,89). Sie ist in der Reihenfolge der beliebtesten Bundesrätinnen und Bundesräte um zwei Ränge abgestürzt. Das dürfte damit zu tun haben, dass sie am 19. März das milliardenschwere Hilfspaket für die Credit-Suisse-Rettung bekannt gegeben hatte.