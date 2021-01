Autos abgefackelt : Stimmen im Kopf liessen 38-Jährigen zum Feuerteufel werden

Ein psychisch kranker Mann legte im Sommer 2019 ein Feuer in einer Tiefgarage. Mehrere Autos wurden komplett zerstört. Nun muss er sich vor Gericht für seine Tat verantworten.

1 / 4 Ende Juli 2019 brach in einer Berner Tiefgarage ein Feuer aus. (Symbolbild) AFP via Getty Images Mehrere Autos erlitten Totalschaden. (Symbolbild) AFP via Getty Images Der Brandstifter, ein Mann mit paranoider Schizophrenie, wurde tags darauf festgenommen. Instagram/policebern

Darum gehts Im Juli 2019 war in einer Tiefgarage im Berner Murifeld ein Feuer ausgebrochen.

Verantwortlich für den Brand war ein psychisch kranker Mann, den Stimmen in seinem Kopf zur Brandstiftung trieben.

Diese Woche steht der Beschuldigte vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2019 brannte es in einer Tiefgarage im Berner Murifeld. Gelegt hatte den Brand ein psychisch kranker Mann. Seit über zwei Jahren hörte der damals 38-Jährige Stimmen, die ihm weismachten, er werde von Geheimdiensten observiert und sei das Versuchsobjekt in einem fragwürdigen Forschungsprojekt. Weder der Konsum von Cannabis und Amphetaminen noch die Drohung an die Adresse seiner imaginären Souffleure, er werde etwas anzünden, liessen diese verstummen.

Also schreitet der Mann in besagter Nacht in die Tiefgarage, platziert in Brennsprit getränktes Zeitungspapier unter einem der Autos, zündet es an und entfernt sich wieder. Bilanz: Fünf Autos werden komplett zerstört, über 100 weitere durch die starke Russentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1,2 Millionen Franken. Tags darauf wird der Mann verhaftet.

«Unbegreiflich, wie es so weit kommen konnte»

Diese Woche steht der Beschuldigte vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. «Es ist für mich unbegreiflich, wie es so weit kommen konnte», wird er von der «Berner Zeitung» zitiert. «Wie in einem Wahn» sei er gewesen. Mehrere Gutachten diagnostizierten bei dem Mann denn auch eine paranoide Schizophrenie. Die nach der Tat erstellte Expertise bescheinigt ihm Schuldunfähigkeit. Aufgrund der Rückfallgefahr sei eine stationäre therapeutische Massnahme aber angezeigt.

Bereits seit letzten Sommer lässt sich der Berner im Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) behandeln. Er fühle sich dort wohl und nehme täglich seine Medikamente, gab der Beschuldigte an. Das war nicht immer so: Nach seiner Entlassung im Frühling 2019 hatte er die Medikation eingestellt – mit den beschriebenen Folgen in der Garage.

Das Urteil erfolgt am Freitag.