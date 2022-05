Wegweisendes Zürcher Resultat: Stimmrechtsalter 16 vor dem Aus

«Kommen nicht drumherum das Stimmrechtsalter 16 einzuführen»

16-Jährige können bislang nur im Kanton Glarus politisch mitbestimmen. 2007 sagte die Glarner Bevölkerung Ja zur Senkung des Stimmrechtsalter auf 16 Jahre. In allen anderen Kantonen der Schweiz bleibt den unter 18-Jährigen der Gang zur Urne bislang aber untersagt. Über eine Senkung abgestimmt wurde bislang nur in den Kantonen Kantone Uri, Neuenburg und Zürich. In allen drei Kantonen sprach sich die Bevölkerung dagegen aus. Im Kanton Bern und im Kanton Appenzell Ausserrhoden will man zeitnah über das Stimmrechtsalter 16 abstimmen. Wann, ist jedoch noch nicht klar.