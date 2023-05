Sommersession: Energie, Stimmrechtsalter und Altersvorsorge – im Parlament beginnt die Sommersession

Die SVP hat zwei neue Nationalratsmitglieder: Michael Götte (SG) und Thomas Bläsi (GE) haben am Dienstag den Amtseid abgelegt. Götte rutscht für Esther Friedli nach, nachdem sie Ende April in den Ständerat gewählt wurde. Bläsi folgt auf den zurückgetretenen Yves Nidegger, der sich auf seine Aufgabe als SVP-Fraktionschef im Kantonsparlament konzentrieren will.