In Moutier kommt es am Sonntag zum Showdown. Die Gemeinde stimmt darüber ab, ob sie vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln möchte. Die Stimmung ist angespannt – und der Kampfgeist längst entflammt.

1 / 6 Am Sonntag ist es soweit: Die Gemeinde Moutier stimmt darüber ab, ob sie den Kanton Bern verlassen und sich stattdessen dem Kanton Jura anschliessen möchte. 20min/Matthias Spicher Die beiden Lager sind sich in jedem Punkt uneinig. Während die Berntreuen wollen, dass Moutier weiterhin zum Kanton Bern gehört, fordern die Separatisten, dass Moutier endlich zum Kanton Jura gehört. 20min/Matthias Spicher Die Abstimmung am Sonntag ist geprägt von einer jahrhundertlangen Vorgeschichte. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die bernjurassische Kleinstadt Moutier stimmt am Sonntag über ihre Kantonszugehörigkeit ab. Bleibt sie beim Kanton Bern, oder wechselt sie zum Kanton Jura?

Die Gemeinde ist diesbezüglich seit Jahrzehnten gespalten.

Am Abstimmungssonntag wird nun eine alte Frage neu beantwortet.

Der Bund spricht von der «komplexesten je durchgeführten Abstimmung» – obwohl es lediglich um die Kantonszugehörigkeit des kleinen Städtchens Moutier geht. Moutier hat rund 7500 Einwohnerinnen und Einwohner und gehört – zumindest noch – zum Kanton Bern. Das könnte sich bald ändern: Am Sonntag wird darüber entschieden, ob das Städtchen künftig zum Kanton Jura gehören wird. Die Ansichten der beiden Lager könnten nicht unterschiedlicher sein: Sie widersprechen sich in jedem Punkt.

1. Die Vorteile der einzelnen Kantone

«Ein Kantonswechsel bringt keinen einzigen Vorteil mit sich», sagt Steve Léchot. Er ist Kopf des berntreuen Komitees Moutier Plus. Für ihn ist Bern klar der stärkere Kanton: «Bern ist progressiver und wirtschaftlich stärker als der Kanton Jura», so Léchot. Hinzu komme, dass viele kleine Dörfer von Moutier abgängig seien: «Ein Kantonswechsel würde eine administrative Grenze darstellen und wichtige Beziehungen blockieren.»

Ganz anders sehen das die Separatisten, die sich einen Wechsel zum Kanton Jura wünschen. Hier wird nicht von blockierten Beziehungen, sondern von neuen Möglichkeiten gesprochen: «Der Kanton Jura ist viel dynamischer als der Kanton Bern», so Valentin Zuber. Er ist als Gemeinderat für das Jura-Dossier verantwortlich. «Es ist eine grosse Chance für Moutier, die zweitgrösste Stadt des Kanton Jura zu werden, anstatt die zwanzigst grösste Stadt in Bern zu sein», so Zuber. So könne man an politischer Relevanz gewinnen. Zudem: «Moutier ist eine französischsprachige Stadt mit jurassischer Kultur. Wir fühlen uns sehr weit von Bern entfernt.»

2. Die konfliktreiche Vorgeschichte

Diese Distanzierung hat ihren Ursprung bereits im Jahr 1815. Denn Moutier besitzt eine lange, konfliktreiche Vorgeschichte (siehe Box). «Seit über einem Jahrhundert kämpfen die Menschen im Jura für ihre Freiheit», so Separatist Zuber. Moutier hätte von Anfang an zum Kanton Jura gehören wollen. Es sei deshalb an der Zeit, «diesen historischen Fehler zu korrigieren».

Für die Berntreuen hingegen ist das längst Geschichte: «Diese Debatte gehört in die Vergangenheit», so Léchot. Es sei jetzt wichtig, nach vorne zu blicken – was der Gegenseite anscheinend schwerfalle: «Die Separatisten wollen eine Wiedergutmachung für das, was im Jahr 1815 passiert ist. Doch wir leben im 21. Jahrhundert – es ist an der Zeit, neue Brücken zu bauen, anstatt alte Gräben zu vertiefen.»

3. Die momentane Stimmung in Moutier

Auch die Stimmung vor Ort wird unterschiedlich wahrgenommen. Bei den Separatisten zeigt man sich fast schon euphorisch: «Am Sonntag schreiben wir Geschichte! Vor Ort sind Medien aus aller Welt und alles ist sehr aufregend», so Zuber. Auch bezüglich des Resultats sei man zuversichtlich: «Ich will keine Prognosen abgeben, aber seit 1984 gibt es in Moutier eine jurassische Mehrheit.»

Düsterer wird der Abstimmungskampf von den Berntreuen wahrgenommen. «Am Sonntag kann es nur Verlierer geben», so Léchot. Der bittere Abstimmungskampf schlage aufs Gemüt von allen: «Es ist keine Freude mehr, in Moutier zu leben .» Man lebe nicht miteinander, sondern gegeneinander. Selbst der eigene Wahlsieg habe etwas Beängstigendes: «Die Separatisten sind Extremisten. Ein Nein werden sie womöglich nicht akzeptieren», befürchtet Léchot. Eine Abstimmungsprognose wagt er nicht. «Am Sonntag kann alles passieren.»

Wohin Moutier also definitiv gehört, wird sich spätestens am Sonntagabend zeigen. Ob dadurch auch die tief verwurzelte Spaltung des Städtchens aufgelöst werden kann, ist dann wiederum eine andere Frage.