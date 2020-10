Trauerfeier in Kosovo«Stimmung ist angespannt» – Hunderte nehmen Abschied nach tödlichem Unfall

Mindestens 50 Menschen reisten aus der Schweiz an, um an der Trauerfeier in Kosovo den Opfern des Autounglücks zu gedenken.

Eine Familie, die in Kosovo Ferien gemacht hatte, verunglückte auf der Rückreise in die Schweiz.

Nur 60 Kilometer vor ihrem Zuhause in Schaffhausen riss ein tragischer Autounfall am letzten Freitag die Familie K. auseinander. Auf der Rückreise aus den Ferien i n Kosovo geriet ihr Auto kurz vor der Schweizer Grenze ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem Lastwagen . Der Vater Z.* (35), Sohn F.* (12) und sein Neffe B.* (18) starben bei dem Unglück. Die Mutter T.* (35) und Tochter F.* (11) überlebten die Tragödie.

50 Personen aus der Schweiz reisten an

Am Mittwochnachmittag fand die Trauerfeier i n Kosovo statt. Die Anteilnahme am Schicksalsschlag der Familie ist gross: Laut M.I.* ( 24 ), einem Freund der Familie, reisten mindestens 50 Freunde aus der Schweiz für die Beerdigung in den Kosovo. «Die Stimmung ist sehr angespannt und traurig. Es sammeln sich immer mehr Leute an», sagt M. kurz vor Beginn der Trauerfeier. Gemeinsam mit der Mutter, der Tochter und weiteren Angehörigen nehmen gut 1000 Menschen Abschied von ihren Liebsten.

«Ihr geht physisch von uns weg, aber ihr seid immer in unseren Herzen», so ein Familienmitglied zur Trauergemeinde. «Mögen die Tränen jedes einzelnen von uns die Blumen im Paradies giessen, wo ihr für immer ruhen werdet. Ruht in Frieden.» * Name der Redaktion bekannt