Basel - Knapp 56 Prozent sagen Nein ‐ Parkkarten werden nicht günstiger

Parkieren ist teuer und das soll auch so bleiben.

Das Nein-Komitee triumphiert am Sonntag: Die Initiantinnen und Initianten der Parkkarten-Initiative hätten Parkplätze à discretion, Parkkarten zu Dumpingpreisen sowie eine Rückerstattung von 432 Franken bar auf die Hand versprochen. Damit wurde an den Bedürfnissen der Basler vorbei politisiert. «Die Initiative setzte auf eine Autopolitik des letzten Jahrhunderts», schreibt das Nein-Komitee. Die Allmend-Parkplätze würden eine Fläche von rund 48 Fussballfeldern einnehmen. Die Stimmberechtigten hätten mit ihrem Nein deutlich gemacht, dass ihnen diese Fläche etwas wert ist. Die Basler Stimmberechtigten wünschen sich eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Verkehrspolitik, die Wohn- und Lebensqualität ins Zentrum stellt.

Die Initianten hingegen bedauern das Resultat. «Es ist sehr zu bedauern, dass sozial schwächer gestellte Personen in Basel-Stadt auch weiterhin mit hohen Parkgebühren benachteiligt sind», so die Initianten. Die Personengruppe sei nämlich auf ausreichend und bezahlbare Parkflächen angewiesen und könne sich kein teures Parkhaus oder eine eigene Garage leisten. «Es ist höchste Zeit für eine regionale Verkehrspolitik für alle», so Daniel Seiler Präsident der FDP Kleinbasel.