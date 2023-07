Die Sussexes und Beckhams haben sich zerstritten

Bei einem Telefonat unterstellten die Sussexes den Beckhams, dass sie vertrauliche Informationen an die Medien weitergegeben haben.

Bei einem Telefonat unterstellten die Royals dem Paar, es habe Informationen an die Presse weitergegeben.

Die enge Beziehung zwischen der Herzogin und dem Herzog von Sussex und den Beckhams ist laut der «Daily Mail» vorbei. Der Grund: Harry und Meghan sollen David (48) und Victoria (49) unterstellt haben, Insiderinformationen über die Royals der Presse weitergegeben zu haben. «Die Anschuldigungen wurden in einem Telefonat geäussert», so eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung. «David war stinksauer danach», erzählt der Insider aus dem Umfeld der Beckhams weiter. Eine Versöhnung sei deshalb sehr unwahrscheinlich.

Meghan hat neue Freunde in Montecito

Seit Meghans und Harrys Hochzeit zeigten sich die Beckhams sehr unterstützend gegenüber dem Paar. In jüngster Zeit schien die Freundschaft aber weniger eng. So suchte man Harry und Meghan vergebens unter den Gästen an Brooklyn Beckhams Hochzeit im Frühling letzten Jahres. Die Royals blieben auch der Premiere von Lionel Messi (36) beim Fussballclub Inter Miami fern, bei dem David Miteigentümer ist.