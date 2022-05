Starke Abneigung: «Stinkt einfach nur» – warum so viele Schweizer Käse verabscheuen

Sie möge Fondue, liebe Raclette, esse Mozzarella gerne auf der Pizza und finde auch Hüttenkäse ganz gut, schreibt Huwyler in einem satirischen Beitrag im Online-Kulturmagazin kultz.ch.

Mit Käse haben einige Menschen in der Schweiz Mühe.

Bei Käse vergeht Corinne Huwyler der Appetit. Sie möge Fondue, liebe Raclette, esse Mozzarella gerne auf der Pizza und finde auch Hüttenkäse ganz gut, schreibt sie in einem satirischen Beitrag im Online-Kulturmagazin kultz.ch . «Aber die anderen Sorten Hart- und Weichkäse verabscheue ich, seit ich diese Welt betreten habe.» Sie wolle das Zeug nicht essen, weil es für sie nicht «rezent riecht», sondern «einfach nur stinkt».

Bereits das Betreten eines Käseladens – sie nennt es «Vorhölle einer Käserei» – ist für Huwyler eine Tortur. Den Geruch im Laden beschreibt sie als «scharf wie ein Messer, das mir in den Rücken gerammt wird, säuerlich-faulig wie Essensreste, die zu lange in den Zahnzwischenräumen gehaust haben». Obwohl ihr Grossvater Käser gewesen sei, hätten ihre Eltern ihre Abneigung gegen das Produkt akzeptiert.

«Gürkchen konnte ich auch nicht essen»

Sie habe Käse seit Kindesbeinen nicht gemocht, sagt Huwyler (31) auf Anfrage von 20 Minuten. «Da ich meinen Grossvater nicht mehr kannte, musste er meine Käse-Abscheu zum Glück nicht mehr erfahren», sagt die in Melchtal OW aufgewachsene Autorin mit einem Augenzwinkern. Beim Besuch der Dorfkäserei hätten die Kinder immer eine Scheibe Käse bekommen. «Ich glaube, dass ich einst davon probierte und nichts herunterschlucken konnte.»

Dennoch kann die Seklehrerin und Studentin nicht immer einen grossen Bogen um Käse machen. «Am Lehrerapéro zu Beginn des neuen Schuljahres gab es nur eine Käseplatte», sagt sie. Vergeblich habe sie sich über die Gemüseverzierungen darauf gefreut. «Doch die Gürkchen konnte ich auch nicht essen, weil daran der Geschmack des Käses haftete», sagt sie schmunzelnd. Auch immer «eine Herausforderung» finde sie die Käseübergabe an der Älplerchilbi in Melchtal. «Ich schwärme dann von dem ‹feinen grossen runden Käse›, bin aber froh, wenn ich selbst nicht davon essen muss.»

Mozzarella beliebter als Emmentaler

Ein Käse-Problem haben auch zahlreiche andere Menschen in der Schweiz, wie eine kurze Strassenumfrage bei unter 30-Jährigen in Zürich zeigt. Italienischer Käse wie Mozzarella und Parmesan oder der niederländische Gouda stehen hoch im Kurs, von Schweizer Käse wie Emmentaler lassen die meisten hingegen lieber die Finger. «Mozzarella und Parmesan sind okay – alle anderen Käse stinken», sagt Schülerin Anita (16). Vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen gehe es ähnlich.