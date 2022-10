Zofingen AG : «Stirb! Stirb jetzt!» – Tochter will Mutter mit Ast töten

Vor dem Zofinger Bezirksgericht musste sich letzte Woche eine 57-jährige Frau verantworten: Sie soll versucht haben, ihre 80-jährige Adoptivmutter mit einem Ast zu töten, wie das «Zofinger Tagblatt» berichtet. Das Verhältnis der beiden war angespannt: Der Ex-Mann der Beschuldigten wohnte in einem Rustico im Tessin, das der Mutter gehörte. Diese hatte dem Mieter gekündigt, er jedoch wollte bleiben. Die Beschuldigte setzte sich für dessen Verbleib ein. Schliesslich einigten sich Mutter und Tochter auf einen neuen Mietvertrag , in dem der Ex als Untermieter der Angeklagten angeführt wird.

Als sich Mutter und Tochter im Oktober 2016 trafen, weigerte sich die Seniorin jedoch, den neuen Mietvertrag zu unterzeichnen. Bei einem gemeinsamen Waldspaziergang nahm die Beschuldigte einen Ast vom Boden auf, den sie der Mutter zuhause in der Küche dreimal auf den Kopf schlug, wie es in der Anklageschrift heisst. Dazu rief sie: «Stirb! Stirb jetzt!» Was das Opfer jedoch nicht tat: Weil der Ast etwas mürbe war, zerbrach er in mehrere Teile – die Mutter kam mit Blutergüssen am Hinterkopf und auf der Hand davon.