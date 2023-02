Stirbt die Shopppingmeile Bahnhofstrasse?

Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich/Creative Commons BY SA 4.0

Der Blick dem Fröschengraben entlang Richtung See etwa auf Höhe der heutigen Bahnhofstrasse 45 (heutiger UBS-Hauptsitz). (Aquarelll von 1865)

Das Warenhaus Jelmoli verschwindet. Seit Jahrzehnten prägte es das Bild der Zürcher Bahnhofstrasse mit. Nach dem Ende von Manor wandelt sich das Gesicht der weltberühmten Geschäftsstrasse erneut. Doch der Wandel gehört zur Bahnhofstrasse, seit es sie gibt, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Mit Jelmoli verschwindet nächstes Jahr ein weiteres Traditionsgeschäft an Zürichs Toplage . Erst 2020 schloss auch das Manor-Warenhaus an der Bahnhofstrasse .

Was bedeutet das fürs Shopping in den Schweizer Städten? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen.

Können Warenhäuser an Toplagen noch bestehen?

Ein Warenhaus in dieser Grösse könne langfristig nicht überleben, sagt René Zahnd, CEO von Jelmoli-Besitzerin SPS, zur «Handelszeitung». Jelmoli habe jahrelang Verluste geschrieben. Die Miete habe seit Jahren unverändert 27 Millionen Franken betragen. Alle Immobilienbesitzer rundum hätten die Mieten erhöht. Nach dem Jelmoli-Aus wolle nun auch SPS höhere Mieten verlangen.

Sterben nun Shopping-Meilen wie die Bahnhofstrasse?

Nein, aber das Angebot werde kleiner, sagt Christian Huldi, Studiengangsleiter des CAS Customer Experience Management an der HWZ, zu 20 Minuten. Läden wird es laut Huldi meist nur noch im Erd- und Untergeschoss geben und in den oberen Etagen Büros: «Der Trend geht zur kleinen Verkaufsfläche.» Auch die Migros und Ikea planten nun eher kleinere Läden.

Wird es an den Toplagen nur noch Shops der internationalen Ketten geben wie in vielen Städten im Ausland?

Danach sieht es aus. «Die Gefahr besteht leider», sagt Huldi. Allerdings: «Wenigstens haben wir in der Schweiz noch die diversen Uhrenläden an den attraktivsten Lagen.»

Die internationalen Shops sind meist Anbieter von Luxusartikeln. Was bedeutet das für Normalverdienende?

Huldi verweist auf die langen Schlangen an der Bahnhofstrasse: «Betrachtet man diese, so geht der Trend in Richtung Demokratisierung ausgewählter Luxusmarken.»