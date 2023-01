Femizid Stockach: 22-Jähriger warf Leichnam vom Balkon

Seit dem 13. Januar fehlte von der 24-jährigen Sandra P. jede Spur. Die Familie der zweifachen Mutter versuchte alles, um Gewissheit über den Verbleib ihres Familienmitglieds zu erhalten. 96 Stunden nach diesen Bemühungen herrschte die traurige Gewissheit: Die Frau wurde am Dienstag im Garten ihrer Wohnung in der Gemeinde Stockach (D) tot aufgefunden.

Untypische Funkstille

An diesem Freitag im Januar befand sich ihr zweites Baby beim 22-jährigen Vater. Nach Informationen der Familie soll die 24-Jährige ihre Wohnung gegen 17 Uhr verlassen haben. Danach herrschte Funkstille. Dieses Verhalten der jungen Mutter machte die Familie stutzig. Sie vermuteten, dass sie nach Radolfzell gefahren sein könnte. Der letzte Zug kam in Stockach gegen 23.10 Uhr an, doch Sandra P. befand sich weder im Zug noch rund um den Bahnhof. Die Polizei wurde noch in der Nacht gegen drei Uhr über das Verschwinden der jungen Frau informiert. Die Polizei veröffentlichte zwei Tage darauf eine Vermisstmeldung mit Fotos und einer Personenbeschreibung.