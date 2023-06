Schweden: Polizei bewilligt Koran-Verbrennung vor Moschee

Der Organisator der Versammlung, Salwan Momika, kündigte in seinem Genehmigungsantrag an, er wolle «den Koran zerreissen und verbrennen».

In Stockholm soll am Mittwoch vor einer Moschee der Koran verbrannt werden.

Türkei blockiert Nato-Beitritt

Die Demonstration soll am Mittwochmittag vor der Grossen Moschee von Stockholm stattfinden. Der Organisator der Versammlung, Salwan Momika, kündigte in seinem der AFP vorliegenden Genehmigungsantrag an, er wolle «den Koran zerreissen und verbrennen». Wie ein AFP-Korrespondent beobachtete, waren bereits am Vormittag mehrere Polizeiwagen nahe der Moschee postiert.

Bereits im Januar kams zu Koran-Verbrennungen

Im Januar hatten rechtsextreme Demonstranten in Stockholm einen Koran vor der türkischen Botschaft verbrannt und damit wütende Reaktionen in der islamischen Welt ausgelöst. Die Koran-Verbrennung führte damals zu einer Verhärtung des türkischen Widerstands gegen Schwedens Nato-Beitritt.

Ankara begründet seine bisherige Blockade von Schwedens Aufnahme in die westliche Militärallianz aber vor allem damit, dass das Land ein Zufluchtsort für «Terroristen» sei. Damit sind in erster Linie Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gemeint. Auch Ungarn hat dem Nato-Beitritt Schwedens bislang nicht zugestimmt. Beim bevorstehenden Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius hofft Schweden auf Fortschritte in Richtung seiner Nato-Aufnahme.