Stockholm: Kennst du Quantenpunkte? Diese Nobelpreisträger haben sie entdeckt

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die drei in den USA tätigen Forscher Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Sie würden für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten geehrt, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm am Mittwoch mit. Bereits vorab hatten der Rundfunksender SVT und andere schwedische Medien die Namen der Preisträger gemeldet.