Grenchen SO: Störaktion bei 1.-August-Feier mit Bundespräsident Cassis geplant

In Grenchen SO findet am Montag die Bundesfeier statt. An den Festlichkeiten auf dem Marktplatz wird auch Bundespräsident Ignazio Cassis teilnehmen und eine 1.-August-Ansprache halten. Auf Telegram haben nun Personen zu einer Störung der Feier aufgerufen, wie das Recherchekollektiv «Element Investigate» in einem Tweet schreibt.