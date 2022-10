Junge Tat : Störaktion im Zürcher Tanzhaus – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

«Wir sind zwei Aktivisten von der Jungen Tat. Wir setzen uns für eine gesunde und intakte Familie sowie ein positives Geschlechterverständnis ein», sagen zwei Mitglieder in einem Video. (Archivbild)

Vor zwei Wochen störten Rechtsextremisten der Jungen Tat eine Vorlesestunde über Geschlechteridentitäten für Kinder. Im Saal des Zürcher Tanshaus’ soll sich die Gruppe unter die Besuchenden gemischt und für eine Stunde aktiv am Angebot teilgenommen haben. Danach hätten die Mitglieder versucht, einen Banner mit einem queer-feindlichen Slogan auszurollen. Draussen versperrten die vermummten und schwarz gekleideten Männer den Teilnehmern den Weg, entrollten ein Transparent, zündeten Rauchfackeln und skandierten Parolen.

Die meisten Mitglieder der Neonazi-Gruppe sind polizeibekannt, einige sogar vorbestraft. Deren Mitglieder dokumentieren regelmässig ihre Aktionen auf Social Media. So auch nach ihrer jüngsten Aktion in Zürich. «Wir sind zwei Aktivisten von der Jungen Tat. Wir setzen uns für eine gesunde und intakte Familie sowie ein positives Geschlechterverständnis ein und kritisieren die Gender-Ideologie und den woken Wahnsinn», sagen sie in einem Video auf Instagram.