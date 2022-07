Spanien und Portugal: Störche verzichten auf Überwinterung in Afrika – Grund sind Mülldeponien

Es ist bei uns ein eindrückliches Schauspiel, wenn Vögel in riesigen Schwärmen im Herbst gen Süden ziehen. Doch die Störche in Spanien und Portugal bleiben immer öfter zu Hause.

Störche sind Zugvögel und verbringen die kalten Wintermonate in Europa in (Nord)-Afrika. Nun zeigt eine neue Studie, dass vor allem die Tiere in Spanien und Portugal auf die teils gefahrvollen Flüge in den Süden verzichten.

Störche stehen offenbar auf «Junkfood»

Wie kommts? Laut «National Geographic» haben die Tiere eine Sucht nach Junkfood auf Mülldeponien entwickelt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass es diese Mülldeponien den Störchen erleichtert haben, das ganze Jahr über an ihren Brutplätzen zu bleiben, weil sie ununterbrochen über eine zuverlässige Nahrungsquelle verfügen.

«Früher war der Weissstorch ein reiner Zugvogel. Vor den 1980er-Jahren gab es keine Weissstörche, die sich in Spanien und Portugal aufhielten», sagt Studienleiterin Aldina Franco, Ökologin an der University of East Anglia in Grossbritannien.

Eltern, die zu Hause bleiben

Für die Studie wurden von einem Team von Forscherinnen und Forschern 48 Vögel mit GPS-Ortungsgeräten ausgestattet. Über mehrere Jahre hinweg zeigten die Daten, dass die Störche dauerhaft in Deponien lebten und diese begehrten Plätze bewachten, heisst es in der Studie, die am 16. März in der Zeitschrift «Movement Ecology» veröffentlicht wurde.

Sommernest wird ganzjährige «Wohnung»

«Man kann beobachten, dass einige Individuen vom Nest zur Mülldeponie gehen und dann einfach zum Nest zurückkehren», so Franco. Aber auch Störche, die weiter entfernt leben, besuchen die Mülldeponien, um sich zu ernähren – einige legen Entfernungen von bis zu 48 Kilometern zurück.

Was heisst das für die Population von Störchen? Die Experten gehen davon aus, dass es einen Vorteil für die Population der Störche haben könnte: Sie haben zu Beginn der Paarungszeit ihr Nest bereits gebaut und sind bereit zum Brüten.

So ist zum Beispiel die Storchenpopulation in Portugal von nur 1187 Vögeln im Jahr 1995 auf etwa 14’000 angewachsen, sagt Franco. Und 80 Prozent der Störche, die in der Region überwintern, versammeln sich in der Nähe von Mülldeponien.

Einen weiteren Grund sehen die Forscherinnen und Forscher darin, dass das zunehmend mildere Klima den Störchen bei der Futtersuche in ihrem Heimatland entgegenkommt: Denn Grillen und Heuschrecken sind das ganze Jahr über verfügbar.

EU will offene Mülldeponien verbieten

Doch für die 14’000 Vögel, die sich von Essensresten ernähren, könnte das Buffet in ein paar Jahren vorbei sein. Denn die Europäische Union plant, Mülldeponien mit Müllhaufen unter freiem Himmel zu schliessen.

Was wird also passieren, wenn es kein kostenloses Mittagessen mehr gibt? Die Vögel könnten laut den Experten verhungern, aber die Störche könnten auch ihre epischen Reisen nach Afrika – und aus Afrika heraus – wieder fortsetzen.

