SBB: Störung auf Gotthard-Strecke – Zug entgleist

Zwischen Arth-Goldau und Bellinzona verkehren die Züge derzeit nur eingeschränkt, wie die SBB auf ihrem Störungsportal schreibt. Nachdem es zunächst geheissen hatte, dass der Grund eine Störung an der Bahnanlage sei, hat die SBB nun präzisiert. Wegen eines Güterzuges, der den Tunnel blockiert, sei mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Mittlerweile wird als Grund für die Störung offiziell eine Entgleisung angegeben. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich noch bis am kommenden Mittwoch, 16. August 2023 um Mitternacht dauern.

Fahrt über Panoramastrecke weiterhin möglich

Der Bahnverkehr wird bis mindestens 16. August in beide Richtungen via Gotthard-Panoramastrecke soweit möglich umgeleitet, was im Personenverkehr zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde führt. «Aufgrund der Umleitungen über die Bergstrecke, des Ferienrückreiseverkehrs sowie der am Wochenende stattfindenden Street Parade wird es zu stark belegten Zügen kommen», schreibt die SBB.