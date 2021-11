App und Automaten betroffen – Störung bei den Billettverkäufen der SBB im Morgenverkehr

Wer ein Billet am Automat kaufen möchte, geht am Mittwochmorgen leer aus.

Bei der SBB kam es am Mittwochmorgen zu einer Störung bei den Billettverkäufen. Betroffen von der Störung waren sowohl die App als auch die Billettautomaten, wie mehrere News-Scout melden.



Die SBB teilt auf Anfrage mit, dass der Billettverkauf zurzeit über die App und die Website nicht möglich ist. An den Automaten und in den Reisezentren sei der Verkauf eingeschränkt möglich. Reisenden werde laut SBB die Möglichkeit geboten, Billette im Zug ohne Aufpreis zu bezahlen. Was die Störung verursacht hat, wird abgeklärt.