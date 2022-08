Dauer unbekannt: Störung bei der Post – Bezahlung mit Postkarte zurzeit nicht möglich

In den letzten 30 Minuten sind bei Allestörungen.ch über 600 Fehlermeldungen eingegangen.

Seit Donnerstagnachittag funktioniert die Bezahlung mit der Postkarte nicht, wie mehrere News-Scouts gegenüber 20 Minuten melden. «Ich bin gerade im Coop in Ostermundigen, ich kann weder mit der Postkarte noch mit Twint bezahlen», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Auf Allestörungen.ch gab es in den letzten 30 Minuten über 640 Meldungen, dass das Bezahlen mit der Postkarte nicht funktioniert.