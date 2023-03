SBB: Alle Züge in den Kanton Tessin fallen aus

Wegen einer Fahrleitungsstörung fallen am Mittwochmorgen sämtliche Züge ins Tessin aus. Betroffen seien die Linien EC, IC 21, IR 46, IR 26, IC 2, S 2, wie die SBB schreibt. Die Einschränkung im Bahnverkehr soll noch bis mindestens zwölf Uhr andauern.



Die SBB informiert Reisende, wie sie trotzdem in den Kanton Tessin kommen können.



• Reisende von Zürich HB nach Milano Centrale reisen via Brig.

• Reisende von Basel SBB, Olten und Bern nach Locarno, Bellinzona und Lugano reisen via Brig.

• Reisende von Basel SBB, Olten und Luzern nach Milano Centrale reisen via Brig.

• Reisende von Genève-Aéroport, Genève und Lausanne nach Locarno, Bellinzona und Lugano reisen via Brig.