Öffentlicher Verkehr: Störung bei der SBB – zurzeit kannst du kein Billett lösen

Ein News-Scout meldete am Donnerstagmittag eine Störung bei der SBB. «Der Billettkauf funktioniert nicht. Via App, Bargeld am Automaten oder Karte am Automaten. Nichts geht.» In der SBB-App weist das Unternehmen darauf hin, dass derzeit «technische Probleme» vorlägen und der Billettkauf nur eingeschränkt möglich ist.