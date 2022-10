Das Problem kam in allen Filialen vor.

Coop könnte so fast 100 Millionen Franken Umsatz verloren haben.

Am Montag konnte man bei Coop schweizweit nur noch mit Cash bezahlen.

Es war ein schwieriger Tag für Coop: Am 10. Oktober sind in den Filialen der Detailhändlerin die Kartenzahlungen ausgefallen – und auch Twint funktionierte nicht. Mit Ausnahme von Coop Pronto, Coop Vitality und The Body Shop waren sämtliche Verkaufsstellen der Coop-Gruppe vom Ausfall betroffen.