Öffentlicher Verkehr: Störung bei SBB – Billette können derzeit nicht gekauft werden

Am Montagmorgen gibt es bei der SBB eine Störung. Die Medienstelle der SBB bestätigt, dass der Kauf in der App derzeit nicht funktioniert. Bei Twitter gibt es Meldungen, dass auch der Kauf am Automaten nicht funktioniert. Die SBB prüft dies noch. «Aktuell haben wir eine Störung. Unsere Spezialisten arbeiten bereits an der Behebung. Bitte versuche, den Kauf zu einem späteren Zeitpunkt in der Mobile App durchzuführen. Wir entschuldigen uns für die Umstände», heisst es auf dem Twitter-Kanal der SBB.