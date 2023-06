SRF: Massive technische Störung

Wie das Portal aus Teamchat-Mitteilungen erfahren hat, konnten am Morgen auch keine Sendungen im News- und Sportcenter im Leutschenbach-Studio produziert werden. «Sollte die Störung länger anhalten, würden wir am Mittag die ‹Tagesschau› und das ‹Meteo› ausfallen lassen», soll es in der internen Kommunikation heissen. Der Grund für die Störung ist noch nicht bekannt. Die SRF-Medienstelle sagt gegenüber Persoenlich.com, dass mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde und der Krisenstab um 14 Uhr zusammenkommen werde. Der Grund für die Störung ist derzeit nicht bekannt, könnte laut der Medienstelle aber durch das Gewitter verursacht worden sein.