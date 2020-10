Massive Fahrleitungsstörung : «Seit 7.30 Uhr versuche ich erfolglos nach Bern zu kommen»

Zwischen dem Bahnhof Bern und Bern-Wankdorf ist der Verkehr wegen einer beschädigten Fahrleitungsstörung unterbrochen. Auf einigen Strecken geht derzeit nichts mehr. Die SBB spricht von umfangreichen Reparaturarbeiten die notwendig sind.

Gestrandete Pendler in Burgdorf: In Bern gibt es eine Fahrleitungsstörung.

Im Raum Bern ist der Zugverkehr seit Freitagmorgen stark gestört. Züge aus dem Osten der Schweiz können derzeit nicht in den Bahnhof Bern einfahren. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung zwischen Bern und Wankdorf – das Nadelöhr für alle Züge nach Bern.

Zwischen Bern und Wankdorf ist die gesamte Strecke gesperrt, teilte die SBB auf Anfrage mit. Es werde zu umfangreichen Ausfällen und Umleitungen kommen. Derzeit fallen etwa die Hälfte der Züge zwischen Bern und Zürich aus. Auf anderen Strecken geht gar nichts mehr, so etwa zwischen Bern und Burgdorf.

«Chaotische Zustände»

Mittlerweile seien erste Gruppen nach Schönbühl befördert worden. Dort sollen die Pendler auf einen RBS-Zug nach Bern steigen. «Das Perron hier ist so voll, dass der Zug bei der Einfahrt das Signalhorn betätigt.» Es dauere wohl noch über eine Stunde, bis er an seinem Arbeitsplatz in Niederwangen ankomme.