Masken laut Test ungenügend

Dabei kommen die Laborexperten zum Ergebnis, dass keine der Stoffmasken den Empfehlungen entsp richt . Sieben der acht getesteten Stoffmasken erfüllen die geforderte Filtrationsleistung nach fünf Waschgängen nicht mehr. Die Maske, die das Kriterium erfüllt, ist dafür so dicht, dass sie die Bedingung der Luftdurchlässigkeit nicht erfüllt. Atmen in dieser Maske ist also schwieriger. Auch der Spritzwiderstand ist laut der Analyse bei vier von acht Masken ein Problem: Hier können Bakterien oder Viren von aussen ins Innere der Maske gelangen. Unter den getesteten Masken befinden sich auch zertifizierte Masken sowie drei Masken, die in der Schweiz hergestellt wurden. Die Übersicht des «Kassensturz» über die Modelle gibt e s hier.