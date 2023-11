Stokomani und Action – darum kommen jetzt diese Billighändler

In der Schweiz wächst das Angebot der Billighändler.

Stokomani aus Frankreich eröffnete den ersten Laden in der Schweiz.

Die niederländische Billigkette Action will in die Schweiz kommen , der französische Discounter Stokomani ist mit seinen Schweiz-Plänen bereits weiter und eröffnete einen ersten Laden im Wallis . Weitere Shops der Billiganbieter mit Non-Food-Produkten im Stil von Otto’s dürften folgen.

Wegen der Inflation schlägt derzeit die Stunde der Billigketten. Doch dass neue Anbieter die alteingesessene Konkurrenz bedrängen, ist laut Gianluca Scheidegger vom Gottlieb Duttweiler Institut auch eine natürliche Entwicklung des Marktes. Er verweist auf die Theorie des Wheel of Retailing.

Diese Theorie besagt, dass neue Handelsunternehmen mit einfachen Einrichtungen, wenig Prestige und dem Ruf, Preise und Margen zu senken, in einen Markt einsteigen. «Mit zunehmender Reife erwerben die Händler dann oft teurere Gebäude, bieten aufwendigere Dienstleistungen an, verlangen höhere Margen», so Scheidegger.