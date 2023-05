Bundesliga: Bayern München spielt gegen Schalke 04

Neben der Partie zwischen Bayern und Schalke gibt es heute noch vier weitere Spiele am Bundesliga-Nachmittag. An der alten Försterei steht für Urs Fischers Union gegen den SC Freiburg so richtig viel auf dem Spiel. Union liegt nur wegen dem Torverhältnis vor den Breisgauern auf Platz vier, der zur Champions League berechtigen würde. Daneben braucht Bochum zu Hause gegen Augsburg zwingend Punkte, um die direkten Abstiegsplätze verlassen zu können. Auch Hoffenheim steckt noch im Keller und tritt in Wolfsburg an. Im Rhein-Main-Derby duellieren sich Djibril Sows Frankfurt und Mainz (mit Edimilson Fernandes, ohne den verletzten Silvan Widmer)