Waffenlieferungen: «Stolperstein des Westens» – kommen ukrainische Politiker bald nach Bern?

Das renommierte Finanzportal «Wall Street Journal» (kurz WSJ) kritisiert in einem Artikel vom Dienstag die Schweiz: Die Politik des Bundesrates wird gar als «Stolperstein für die westliche Militärhilfe an die Ukraine» bezeichnet.

«Die Bemühungen des Westens, die Ukraine mit genügend Munition zu versorgen, um die russischen Streitkräfte zurückzudrängen, stossen auf eine grosse Hürde: Die jahrhundertealte Tradition der Neutralität der Schweiz», beginnt der Artikel. Die Schweiz blockiert seit Monaten Lieferungen von Schweizer Waffenmaterial aus NATO-Ländern an die Ukraine mit Hinweis auf die eigene Neutralität.

Das Verbot betrifft auch Waffensysteme aus westlicher Produktion wie Luftabwehrbatterien und Panzer, was «einen weiteren Engpass in den ohnehin schon angespannten Lieferketten für Waffen und vor allem für Munition» bedeute, so WSJ.

Gibt es bald Besuch aus Kiew in Bern?

Eine Sonderdelegation ukrainischer Politikerinnen und Politikern wollen nun nach Bern reisen, um eine Änderung der Schweizer Position zu fordern. «Sie müssen mehr tun, um der Ukraine zu helfen», zitiert das US-Portal Parlamentsmitglied Oleksandr Merezhko.

Von einem Besuch aus Kiew weiss man in Bern nichts. Weder bei der ukrainischen Botschaft noch bei den Parlamentsdiensten in Bern habe man Kenntnis über einen bevorstehenden Besuch, berichtet CH Media. Seine Anfrage stellte Merezhko offenbar allein an die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats, wie APK-Präsident Franz Grüter (SVP/LU) gegenüber CH Media bestätigt.

«Angesichts des Angriffs kann die Schweiz nicht neutral sein»

Bereits am Wochenende hatte Iryna Wenediktowa, ukrainische Botschafterin in der Schweiz, den Druck auf die Schweiz in Bezug zu den Munition- und Waffenlieferungen erhöht, als sie in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» Waffen forderte. «Unser Land kämpft nicht nur für sein Überleben, sondern für ganz Europa, für die freie Welt. Dafür brauchen wir Waffen, so viele wie möglich – sie entscheiden über unser aller Schicksal», sagte Wenediktowa.

Sie respektiere zwar die Schweizer Neutralität, «aber bitte lassen sie andere Länder ihre in der Schweiz hergestellten Waffen in die Ukraine schicken», bat die Botschafterin. Es gehe um die Verteidigung der internationalen Rechtsordnung und der Menschenrechte. «Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine kann die Schweiz nicht neutral sein», so Wenediktowa.

In der Vergangenheit hatten sich Deutschland, Spanien und Dänemark beschwert, nachdem Bern die Ausfuhr von Luftabwehrsystemen und Schützenpanzern in die Ukraine verweigert hatte, die Teile aus Schweizer Produktion enthalten.