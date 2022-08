Schweizer Cup: Dräger blamiert sich mit Penalty-Fehlschuss – Schiri-Assistent bricht Fahne

Der FC Sion ist traditionell eine richtige Cup-Mannschaft. Die Walliser treten heute in Chenois an und hoffen dabei, dem anvisierten Final in Bern einen Schritt näher zu kommen. Der Sion-Gegner spielt in der 1. Liga und verlor am letzten Wochenende mit 2:4 gegen die U21 von Servette. Wir sind gespannt, wie sie sich heute gegen das Team von Paolo Tramezzani anstellen.