WM-Achtelfinal: Stolpert die Niederlande über die USA?

Favorit Niederlande führt nach 45 Minuten gegen den Aussenseiter USA nach den Toren von Memphis Depay (10.) und Daley Blind (45. +1) mit 2:0. Soweit, so normal. Nur: Alles andere dürfte durchaus überraschen. Denn die Oranje steht extrem tief und lässt die wirbligen US-Amerikaner in der gegnerischen Hälfte festsetzen. So blieb die 100-prozentige Chance von Christian Pulisic kurz nach Anpfiff (3.) nicht die einzige gefährliche Szene vor dem niederländischen Tor. Noch aber fehlt etwas die Durchschlagskraft. Fakt ist: Die Niederlande ist hier alles andere als durch – und die USA hätten langsam, aber sicher ein Tor verdient. In gut 15 Minuten gehts weiter.