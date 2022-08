Cup-Ticker: Gnonto verschiesst Penalty – Tosin machts besser und erhöht FCZ-Führung

Der FCZ liegt zur Pause mit 2:0 in Front. Bereits in der Startphase übernahm der amtierende Meister der Super League das Spieldiktat und ging in der 14. Minute durch Tosin in Führung. Danach verpassten die Zürcher das 2:0 mehrmals. Nach einer halben Stunde wurde Gnonto im Strafraum zu Fall gebracht, scheiterte aber kläglich vom Punkt. Teamkollege Tosin machte es in der 40. Minute besser und verwandelte den zweiten FCZ-Penalty zum 2:0.