Schweizer Cup 2. Runde: Winti führt, trifft den Pfosten, vergibt Chancen en masse

In der Meisterschaft sind die Kantonszürcher nach acht Runden mit nur zwei Punkten Schlusslicht und der in der Geschichte der Super League bislang schwächste Aufsteiger. Im Cup hat der FCW die erste Runde hingegen ohne Probleme überstanden. Ende August fertigte Winti den FC Muri gleich 7:0 ab. Heute wartet mit Meyrin ein weiterer Gegner aus der 1. Liga. Können die Winterthurer im Cup weiter Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Meisterschaft tanken?

Meyrin kam dank eines 2:0-Erfolgs über Saxon Sports in die zweite Cup-Runde. In der 1. Liga haben die Genfer einen soliden Start hingelegt. Aus den ersten sechs Partien haben sie drei gewonnen – dabei seit vier Spielen nicht mehr verloren – und stehen damit auf Platz 7 von 16. Sie dürften heute also mit breiter Brust gegen den oberklassigen FCW antreten. Die Winterthurer sind also gewarnt.