Eigene Vorschriften missachtet : Stolpert Minister Matt Hancock über ein 60-sekündiges Kuss-Video?

Ein Video, das den britischen Gesundheitsminister Matt Hancock beim Knutschen mit einer Mitarbeiterin zeigt, ist derzeit das Gesprächsthema im Land. Der Ruf nach seinem Rücktritt wird immer lauter.

1 / 6 Gesundheitsminister Matt Hancock im Mai mit seiner Assistentin Gina Coladangelo. Getty Images Laut britischen Medien sind die beiden seit über 20 Jahren befreundet. Reuters Nun werden die Rufe nach Hancocks Rücktritt immer lauter. DPA

Darum gehts Gesundheitsminister Matt Hancock wurde dabei gefilmt, wie er mit seiner Assistentin Gina Coladangelo vor seinem Büro herumschmust.

Die Aufregung ist gross – vor allem weil Hancock die von ihm erlassenen Corona-Abstandsregeln krass missachtete. Zudem sind beide verheiratet.

Weiterhin soll geprüft werden, ob Hancock Coladangelo einstellte, als er schon ein Verhältnis mit ihr hatte.

Britische Zeitungen und sogar konservative Politiker fordern Hancocks Rücktritt.

Nach Berichten über eine Affäre des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock (42) mit einer Mitarbeiterin steigt der Druck auf Premierminister Boris Johnson, das Kabinettsmitglied zu entlassen. Zahlreiche Abgeordnete seiner Konservativen Partei forderten den Rauswurf des Ressortchefs, wie britische Zeitungen am Samstag berichteten. Die Opposition wirft Johnson, der dem Minister das Vertrauen ausgesprochen hatte, fehlendes Rückgrat vor.

Kritisiert wird nicht nur Hancocks Affäre mit der 42-jährigen Gina Coladangelo in Corona-Zeiten. Er müsse auch erklären, ob er seine mutmassliche Geliebte vor Beginn der Affäre oder erst danach eingestellt habe, hiess es in London. Coladangelo ist die Gattin des Mode-Tycoons Oliver Bonas. Ein Verwandter von ihr soll zudem laut «Sky News» lukrative Aufträge vom staatlichen Gesundheitsdienst NHS erhalten haben.

Die Zeitung «The Sun» hatte am Freitag Fotos aus einem 60 Sekunden langen Überwachungsvideo veröffentlicht, die zeigen, wie der verheiratete Hancock seine ebenfalls verheiratete Mitarbeiterin in seinem Büro küsst. Beide haben jeweils drei Kinder. Die Bilder sollen am 6. Mai entstanden sein – elf Tage vor der weitgehenden Aufhebung von Abstandsregeln.

Der Minister gestand einen Verstoss gegen die von ihm selbst eingeführten Corona-Abstandsregeln, die zum Zeitpunkt der Bilder engen Kontakt mit Mitgliedern fremder Haushalte untersagten. «Ich räume ein, dass ich in diesem Fall gegen die Abstandsregeln verstossen habe», sagte Hancock am Freitag. «Ich habe Menschen verletzt und bedauere dies sehr.» Premier Johnson nahm die Entschuldigung an und erklärte den Fall für erledigt.

«Als grösstmöglicher Heuchler entlarvt»

Die Zeitung «Daily Mail», die Johnson nahesteht, forderte mit deutlichen Worten Hancocks Rauswurf. Der Minister, der als Gesicht der Regierung in der Pandemie gilt, habe sich mit dem Regelbruch als grösstmöglicher Heuchler entlarvt, schrieb das Blatt. Und der «Independent» doppelte nach: «Selbst eine Regierung, deren Hauptmerkmal Schamlosigkeit ist, kann Matt Hancock nicht mehr halten.»

Der Minister steht seit langem in der Kritik. So soll er Millionenaufträge für Corona-Schutzausrüstung ohne Prüfung an Freunde verteilt und Milliarden in ein unzureichendes Testsystem gesteckt haben. Johnsons ehemaliger Top-Berater Dominic Cummings hat Hancock vorgeworfen, in der Pandemie mehrfach gelogen zu haben, und deutete an, dass der Premierminister den Gesundheitsminister rauswerfen wollte. Ein Regierungssprecher betonte daraufhin, dass Hancock das Vertrauen Johnsons habe.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!