Schweizer Cup: Wil vergibt eine Hundertprozentige und knallt den Ball an die Latte

Wil-Sion: Das Cup-Spiel des FC Sion steht natürlich ganz im Zeichen der Geschehnisse der letzten Tage. Die Walliser fühlten sich beim Spiel gegen den FC Basel zum wiederholten Mal stark benachteiligt. Vor allem Balotelli, der vor dem Platzverweis gegen Baltazar scheinbar gefoult wurde, verlor in der Folge die Nerven. Der Stürmerstar zeigte dem Basler Publikum mehrfach den Mittelfinger und kritisierte nach dem Spiel in den sozialen Medien die Liga heftig. Aus diesem Grund ist der Italiener für das Cup-Spiel gesperrt. Sion-Präsident Constantin ging in die gleiche Richtung und beschützte Balotelli.