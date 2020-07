vor 1h

Sion will die Berner ärgern

Stolpert YB wie 2006 der «arrogante» FCB?

Ein Remis reicht YB in Sitten zum Titel-Hattrick. Doch diese Ausgangslage ist gefährlich. Davon können die Basler ein Lied singen.

von Eva Tedesco

YB fehlt noch ein Punkt zum Titel-Hattrick, aber es wird bei den Bernern nicht gerechnet, sagen Christian Fassnacht und Trainer Gerry Seoane. (Video: 20 Minuten)

Darum gehts YB reicht ein Remis zur Meisterschaft.

Wenn die Berner gegen Sion den Matchball vergeben und St. Gallen gewinnt, gibt es eine Finalissima.

Dass das schiefgehen kann, weiss der FCB.

Mit fünf Punkten Vorsprung fehlt YB 2020 zwei Runden vor Schluss ein Punkt zum Titel-Hattrick. Verpasst YB in Sion den ersten Matchball und gewinnt St. Gallen gleichzeitig gegen Xamax, gibt es am Montag in Bern eine Finalissima. Aber Achtung, die Ausgangslage ist gefährlich. Davon können Basler ein Lied singen.

Rotblau hätte 2006 ebenfalls ein Punkt aus zwei Partien zum dritten Meistertitel in Folge gereicht. Rotblau vergeigte aber seinen ersten Matchball – in Bern. Endlich ein YB-Spektakel im Wankdorf», titelte die «Berner Zeitung» nach dem 4:2-Sieg danach. Das Highlight des Spiels war ein Freistosstor von Hakan Yakin, der millimetergenau ins Lattenkreuz traf. «Yakin erinnerte sich Jahre später und sagte: «Sechs Punkte lag der FCB zwei Spiele vor Schluss vor dem FCZ. Ich hatte das Gefühl, die Spieler sind ein wenig arrogant nach Bern gekommen.» Es kam gegen die Zürcher zur Finalissima in Basel. Und da entriss Iulian Filipescu dem FCB den auf sicher geglaubten Titel auf der Zielgeraden.

YB will es nicht darauf ankommen lassen

«Wir wollen es nicht darauf ankommen lassen, sondern den Sack möglichst schnell zumachen», sagt Christian Fassnacht. «Wir haben immer gute Spiele gemacht im Wallis, müssen unseren Job machen wie bis anhin.» YB hat tatsächlich 14 von zuletzt 14 Begegnungen gewonnen. Der letzte Walliser Punktgewinn (0:0) datiert vom September 2016 .

Mit einem Remis wäre YB (+36) dank dem besseren Torverhältnis gegenüber St. Gallen (+19) morgen schon Meister, unabhängig vom Resultat der Ostschweizer gegen Xamax. Aber wie würde sich so eine Geister-Meisterschaft auswärts in der Fremde für YB anfühlen?

«Sicher speziell, das hat man in England bei Liverpool gesehen», sagt Fassnacht. «Wir haben den ersten Titel unter purer Euphorie im Stadion erlebt. Den zweiten auf dem Sofa und dieses Jahr hoffentlich auswärts – dann haben wir alles erlebt. Wie nehmen es, wie es kommt – Hauptsache wir werden Meister.»

Das sagen Sion-Captain Kevin Fickentscher und Routinier Pajtim Kasami zum «Superspiel» am Freitag gegen YB. (Video: 20 Minuten)

YB ist eine Champions-League-Mannschaft