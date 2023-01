Yann Sommer: Bayern München stellt Nati-Star offiziell vor

Debüt wohl am Freitag

Bereits am Mittwochabend war Sommer nach München geflogen, um einen ersten Teil des Medizinchecks zu absolvieren. Am Donnerstagvormittag folgen die restlichen Tests sowie die Vertragsunterzeichnung. Der Schweizer dürfte ebenfalls am Donnerstag sein erstes Bayern-Training absolvieren ehe es mit dem Flieger nach Leipzig geht. Dort steht am Freitagabend (20.30 Uhr) der Rückrundenstart gegen RB Leipzig an – aller Voraussicht nach mit Sommer im Tor.