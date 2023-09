Heidi Klum gab Tochter Leni Tipp für ihre Modelkarriere

1 / 5 Heidi Klum unterstützt Tochter Leni in ihrer Modelkarriere. Instagram/heidiklum Die 50-Jährige verrät, welchen Tipp sie ihrer Tochter fürs Berufsleben ans Herz legte. IMAGO/Independent Photo Agency Int. «Sei glücklich mit dem, was du im Spiegel siehst», so die vierfache Mutter. Im Job sei es wichtig, sich auf das eigene Glück zu konzentrieren, meint Heidi gegenüber der «Daily Mail». Instagram/heidiklum

Darum gehts Heidi Klum (50) ist eines der erfolgreichsten Models aller Zeiten.

Kein Wunder, dass sich ihre Tochter Leni (19) den einen oder anderen Tipp für ihre eigene Karriere geholt hat.

Für Heidi sei es wichtig, dass ihre Kinder glücklich im Job seien.

Als Moderatorin von «Germany’s Next Topmodel» gibt Heidi Klum schon seit über einer Dekade jungen Nachwuchsmodels Tipps für den Start in der Branche. Die 50-Jährige unterstützt natürlich auch ihre Tochter Leni (19) in ihrer Modelkarriere. Die beiden standen schon gemeinsam für das Unterwäsche-Label «Intimissimi» vor der Kamera.

Gegenüber der britischen «Daily Mail» verrät Heidi, welchen Tipp sie ihrem Nachwuchs beim Start ins Berufsleben ans Herz lege. «Sei glücklich mit dem, was du im Spiegel siehst», so die vierfache Mutter. Im Job sei es wichtig, sich auf das eigene Glück zu konzentrieren. Man müsse einen Beruf finden, den man gern mache und in dem man gut sei, so das Model weiter. Laut Heidi gibt es «nichts Schlimmeres, als etwas zu tun, das einem nicht gefällt». Um seinen Traumjob zu finden, müsse man auch mal «tief graben». Am Ende zahle es sich aber aus.

Heidi Klum unterstützt Leni in ihrer Karriere

Dass Heidi hinter Lenis Entscheid steht, Model zu werden, machte sie von Anfang an klar. Die 19-Jährige startete ihre Karriere mit einem Cover der deutschen «Vogue» – an der Seite ihrer prominenten Mutter. «Ich bin so stolz auf dich. Und zwar nicht, weil du dich für diesen Weg entschieden hast. Ich weiss, dass egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird», schrieb Heidi damals auf Instagram.

Leni entstammt der Beziehung zwischen Heidi und dem Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore (73). Das Paar war Anfang der 2000er-Jahre kurzzeitig liiert. Als Kind hatte sie keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater und wurde von Heidis langjährigem Partner, dem Sänger Seal (60), adoptiert. Kürzlich zeigten sich Vater und Tochter aber vereint im Mittelmeer-Urlaub.