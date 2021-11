Astroworld-Tragödie – «Stop the show» – Travis Scott singt weiter

Letzten Freitag kamen rund 50’000 Fans nach Houston, um den bekannten US-Rapper live zu sehen. Das Astroworld-Festival endete in einer Tragödie. Acht Menschen kamen ums Leben. Zuschauerinnen und Zuschauer des Festivals teilen ihre Videos auf Tiktok, um zu zeigen, was in dieser Nacht genau passierte.

1 / 2 Über 100 Fans waren verletzt und mussten während die Show noch ging reanimiert werden. Tiktok Screenshot/perry0071 & @igotamodelface In diesem Tiktok-Video sieht man, wie Zuschauerinnen und Zuschauer die Show versuchten zu stoppen. Tiktok Screenshot/@astroveerse007

Darum gehts Das Astroworld- Festival v e rgangene Woche e ndete in einer Tragödie. Acht Menschen kamen ums L eben und über 100 weitere Fans wurden verletzt.

Tiktok - Videos von den Zuschauerinnen und Zuschauern werden auf der Plattform geteilt und haben bereits Millionen von Aufrufe n .

Userinnen und User wollen alle zeigen , was in dieser Nacht wirklich passierte.

« Help! » , « There is someone dead » , «Stop the show» sind die Worte , die wir im Video von C reator @astroveerse007 hören. Im Tiktok - Video erkennen wir , wie sich zwei Fans zum Lichttechniker wenden , um die Show zu stoppen, weil eine Person tot auf dem Boden l iegt . Der Lichttechniker sche i nt die beiden zu i gnorier en und macht sein en Job weiter. Im Hintergrund hört man d en US-Rapper Travis Scott s ingen .

Die Fans sind enttäusch t und teilen mit ihrer Community auf Tiktok , was sie erlebten und was sie im N achhinein fühlen. « Travis war meine Inspiration », erzählt @polofnasty auf sein em Tiktok - Account. Er war einer der Zuschauer beim Konzert . Nach der miterlebten Tragödie ändert er seine Meinung über Travis. « Er stand vor ein em Publikum aus tote n Körper n und hat trotzdem weitergemacht. Es fühlte sich an , als wären wir in einem Konzert in der Hölle », ergänzt er. Laut den Aussagen in den Videos ko nnte man n ichts sehen und nicht atmen. Zuschauerinnen und Zuschauer lagen bewusstlos auf dem Boden , aber Travis Scott macht e sein Konzert weiter. Es ist noch unklar, ob fortgefahren wurde, um weiteres Chaos oder Panik zu vermeiden. Hinten im Saal versuchte man die Menschen , die ohnmächtig w urden, wiederzubeleben.

Wie reagiert Travis Scott ?

Travis Scott wird nun vorgeworfen, dass er für das tragische Ende verantwortlich ist. Drake und er hätten die Stimmung noch mehr aufgeheizt. Sie hätten die Show fortgesetzt , obwohl die Menschenmenge ausser Kontrolle geriet und Menschen auf dem Boden lagen. Travis schreibt einen Post auf Instagram , in dem er sich für die tragischen Situation entschuldigt. Er spricht den Familien, die ihre Kinder verloren haben, sein Beileid a u s u nd verspricht ihnen seine Unterstützung . Auf Tiktok postet er ein Schwarz-Weiss-Video, in dem er erklärt , wie sehr l eid es ihm tue und wie v i el i hm seine Fans bedeuten.