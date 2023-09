Das denkt die Community über die Stopfleber-Initiative

Da Stopfleber in der Deutschschweiz kaum von Bedeutung ist, könnte eine Abstimmung das Land in zwei Hälften spalten.

In der Westschweiz ist Stopfleber ein fester Bestandteil der lokalen Esskultur.

Für die einen ein Schmaus, für viele ein Graus. Die Stopfleber spaltet die Gemüter. Gerade in der Westschweiz ist sie ein fester Bestandteil der lokalen Esskultur. Während das Stopfen von Vögeln in der Schweiz verboten ist, importiert die Schweiz jährlich immer noch insgesamt 200’000 Kilogramm Gänsestopfleber. Das will nun eine Volksinitiative unterbinden und sammelt Unterschriften für ein Verbot des Imports von Stopfleber.