«Stopp dem Schnüffelstaat» – Bürgerliches Komitee wehrt sich gegen Polizeigesetz

ARCHIV - ILLUSTRATION - 13.12.2017, Hamburg: Ein Beamter der Bundespolizei arbeitet an einem Videoarbeitsplatz, auf dessen Monitoren Live-Bilder von Überwachungskameras am Hamburger Hauptbahnhof zu sehen sind. Vor gut einem Jahr gab es in Hamburg tagelang Krawalle am Rande des G20-Treffens. Eine Software zur Gesichtserkennung sollte der Polizei bei der Auswertung von Bildmaterial helfen, die Täter zu fassen. Doch der Datenschutzbeauftragte sieht keine Rechtsgrundlage. (zu dpa "Datenschützer ist gegen Einsatz von Gesichtserkennungs-Software") Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Axel Heimken)