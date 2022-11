Zürich: Stoppuhr zeigt, wie lange Brian schon ununterbrochen im Gefängnis sitzt

Die Uhr soll an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Zürich zu sehen sein, bis Brian frei kommt.

Nach dem Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts, dass Brian erneut in Untersuchungshaft muss, haben sich am Samstag Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Zürcher Obergericht versammelt.

Brian ist seit über fünf Jahren ununterbrochen in Haft . Eine kürzlich durch das Zürcher Obergericht angekündete Haftentlassung ist seit dieser Woche bereits wieder Geschichte: Ein Antrag der Staatsanwaltschaft für eine erneute Untersuchungshaft wurde am Dienstag bewilligt. Obwohl Brians Anwälte einen Weiterzug des Entscheids angekündigt haben, bleibt der 27-Jährige vorerst hinter Gitter . Das hat Aktivistinnen und Aktivisten des Kollektivs #BigDreams und Sympathisantinnen und Sympathisanten dazu veranlasst, sich am Samstagabend vor dem Zürcher Obergericht zu versammeln.

Dort haben sie Brians Gesicht an die Fassade projiziert. Der 12. November, der Tag der Aktion, wurde dabei nicht zufällig ausgewählt. Genau ein Jahr zuvor hat das Bundesgericht ein Urteil des Zürcher Obergerichts aufgehoben und es zur erneuten Beurteilung an dieses zurückgewiesen.

«Count-up» bis zu Brians Entlassung

Ab 18 Uhr wurde zudem eine Stoppuhr beim naheliegenden Theater Neumarkt in Betrieb genommen. Sie soll in Jahren, Monaten, Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden festhalten, wie lange Brian bereits ohne rechtskräftiges Urteil im Gefängnis sitzt. Der sogenannte «Count-up» soll laut den Aktivistinnen und Aktivisten so lange an öffentlichen Plätzen in Zürich zu sehen sein, bis Brian frei kommt.