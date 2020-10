Demonstrationen in Minsk : «Stoppt die Vergewaltigung von Belarus»

Wieder demonstrieren Zehntausende gegen Machthaber Lukaschenko. Das Regime reagiert zunehmend mit Gewalt.

Zehntausende Menschen haben in Belarus mit einem neuen Protestmarsch gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen am Sonntag begleitet von einem grossen Aufgebot von Polizei und Militär durch die Hauptstadt Minsk. Auch in anderen Städten gab es Aktionen. Dabei rief die Menge «Es lebe Belarus» und «Lukaschenko in den Gefängniswagen». Bei der als «Partisanenmarsch» bezeichneten Demonstration wurden erneut viele Demonstranten festgenommen. Nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Wesna gab es bis zum frühen Abend etwa 80 Festnahmen, die meisten davon in der Hauptstadt.