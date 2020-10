Stilbewusst zum ersten Tag in der Vorschule: Kylie Jenners Tochter Stormi mit einem Rucksäckli von Hermès.

Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) haben das nächste grosse Fashion-Ikon in die Welt gesetzt. Ihre zweijährige Tochter Stormi Webster ist schon jetzt eines der stylischsten Kids von Hollywood. Bereits als Kleinkind steht sie ihren modebewussten Eltern und der stylischen Kardashian-Verwandtschaft in nichts nach.

Vergangenen Mittwoch hatte Stormi ihren ersten Vorschultag und tauchte natürlich luxuriös zurechtgemacht zum Unterricht auf. Herausgestochen hat vor allem ihr nicht ganz günstiger Hermès-Schulranzen. Wir zeigen, welche Kostbarkeiten sich sonst noch in Stormis Taschensammlung befinden.

Das ultimative It-Piece

Simon Porte Jacquemus (30) hat mit seinem gleichnamigen Label diesen Sommer alles richtig gemacht. An Bekanntheit gewann er unter anderem wegen seiner Mini-Bags. Influencer und Stars laufen mit den heiss begehrten Stücken des Franzosen herum. Somit überrascht es nicht, dass die kleine Stormi die pinke Mini-Tasche mit sich trägt. Für dieses kleine Accessoire zahlt man 700 Franken.

Das Must-have

Eine Marke, die in keiner Sammlung eines Taschenliebhabers fehlen darf: Louis Vuitton. Das Kardashian-Clan-Baby hat natürlich nicht nur eine Louis-Tasche. Die «Nano Speedy Multicolor» vom renommierten Modehaus ist in schwarzer und weisser Ausführung in Stormis Kollektion vorhanden. Mit schlappen 1000 Franken für das Vintage-Stück kann man als Kardashian auch gerade zwei solcher Taschen haben.