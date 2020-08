Bewegende Rede Stotternder Bub (13) ehrt Biden im TV

Ein 13-Jähriger hat den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten mit einer bewegenden Rede im Fernsehen geehrt. Das Stottern hätten sie beide gemeinsam – und Biden habe ihm dabei geholfen, damit umzugehen.

Die US-Demokraten haben an ihrem Nominierungsparteitag Joe Biden zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt. Unterstützung erfährt Biden auch aus jüngeren Kreisen. Der 13-jährige Brayden Harrington hat sich in einer bewegenden Rede im Fernsehen an Biden gewandt. Er habe ihn dieses Jahr in New Hampshire getroffen und erfahren, dass sie beide «Mitglieder desselben Clubs sind». «Wir stottern», so der Teenager.