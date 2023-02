Ken Sema: Stotternder Fussballer wird für Interview gefeiert

Eigentlich war es nur ein kurzes TV-Interview nach dem Spiel. Eigentlich. Doch mittlerweile hat es rund zehn Millionen Klicks auf Twitter, ebenso wurde es tausendfach geteilt. Grund dafür ist der Mut des Fussballers Ken Sema (29), der für Watford in der zweithöchsten englischen Liga spielt und auf Platz sieben liegend noch auf die Playoffs zum Aufstieg in die Premier League hoffen darf.

Der Schwede hat nämlich einen Sprachfehler und stottert stark. Das hielt ihn aber nicht davon ab, vor die Kamera zu treten. Er, der zuvor im Spiel gegen West Bromwich Albion (3:2) doppelt traf, sprach von seiner Freude über seine Treffer und die Wichtigkeit der Partie: «Es war alles gut, ich bin sehr glücklich.» Die Auszeichnung zum «Man of the Match» mache ihn stolz.

Fans feiern den Fussballer

Die Hürde Interview, notabene nicht in seiner Muttersprache, leistete er trotz Stottern mit Bravour – die Folge: Fussball-Fans auf der Welt feierten ihn. Auch viele vom Stottern Betroffene sind froh um die Botschaft, welche das viral gehende Video vermittelt. So schrieb ein User: «Ich stottere auch. Das ist grossartig. Jetzt weiss ich, wem ich in der Meisterschaft die Daumen drücke.» Jemand anderes: «Ein grossartiger Typ. Ich leide auch an Stottern und ich würde definitiv nicht vor die Kamera. So tapfer.»