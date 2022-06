Für Hollywood-Filmmusik verwendet : Stradivari von Einsteins Geigenlehrer für 15 Millionen Dollar versteigert

Eine seltene Stradivari-Geige aus dem Jahr 1714 ist in New York für 15,3 Millionen Dollar (15,1 Mio. Fr.) versteigert worden. Der frühere Besitzer Toscha Seidel hatte sie unter anderem für den Film «The Wizard of Oz» verwendet und Albert Einstein damit unterrichtet.

1 / 4 Diese Geige ist die zweitteuerste, die je verkauft wurde. Tarisio Sie trägt den klangvollen Namen «Da Vinci, Ex Seidel». AFP Der Virtuose Toscha Seidel liebte diese Geige und zahlte 1924 dafür 25’000 Dollar. Tarisio

Eine seltene Stradivari-Geige ist in New York für 15,3 Millionen Dollar (rund 14,4 Millionen Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Tarisio mitteilte, blieb sie damit knapp unter dem Rekordpreis von 15,9 Millionen Dollar, der 2011 für eine andere Geige des berühmten italienischen Instrumentenbauers Antonio Stradivari (1644 – 1737) gezahlt worden war.

Die 1714 angefertigte Geige hatte lange dem berühmten, in Odessa geborenen Virtuosen Toscha Seidel (1899 – 1962) gehört, der mit ihr unter anderem die Filmmusik für den Hollywood-Klassiker «Der Zauberer von Oz» einspielte und in den frühen 1930er-Jahren seinen noch berühmteren Schüler Albert Einstein unterrichtete. Das Instrument hatte Seidel selbst 1924 für damals horrende 25’000 Dollar gekauft und später darüber gesagt, er würde sie «nicht einmal für eine Million» hergeben.

«Diese Geige hat direkt neben dem grossen Mathematiker und Wissenschaftler gespielt», als Seidel und Einstein in Einsteins Haus in Princeton zusammen Quartette gespielt hätten, erklärte der Gründer des Auktionshauses Tarisio, Jason Price. 1933 gaben Seidel und Einstein zudem ein Konzert in New York, um aus Nazi-Deutschland geflohene jüdische Wissenschaftler zu unterstützen.

Zuletzt hatte die Stradivari einem Sammler aus Japan gehört. Wer sie am Donnerstag ersteigerte, teilte das Auktionshaus nicht mit.

