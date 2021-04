Betrug und Veruntreuung : Strafanzeige gegen David Degen? – Schwere Vorwürfe von Ex-Geschäftspartnern

Zwei seiner ehemaligen Geschäftspartner erheben schwere Vorwürfe gegen David Degen, wie die «Weltwoche» berichtet. Es geht um 35’000 Franken.

So soll Degen im vergangenen Sommer Unternehmer Jens Ott und Anwalt Peter Gellner dazu überredet haben, 35’000 Franken in eine gemeinsame eSports-Firma zu investieren. Am 9. Februar 2021 tritt Degen dann aber als Verwaltungsratspräsident der «eSquad AG» zurück und lässt seinen Namen aus dem Handelsregister streichen. Was mit den 35’000 Franken passiert ist, wissen die beiden deutschen Geschäftspartner nicht. Sie hätten nun gegen Degen Zivilklage erhoben und eine Strafanzeige eingereicht. Die Vorwürfe: Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, Veruntreuung und Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Es gilt die Unschuldsvermutung.