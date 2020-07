BECKENRIED NW

Schule zeigt Lehrerin nach Tätlichkeits-Vorwürfen an

Eine Lehrerin der Schule in Beckenried im Kanton Nidwalden soll schon seit Jahren mehrere Schüler psychisch unter Druck setzen. Die Lehrerin bestreitet die Vorwürfe.

Die Schule Beckenried hat eine Strafanzeige gegen eine Lehrperson eingereicht. Die Beschuldigte soll bis zum Abschluss der Untersuchungen freigestellt werden, teilte die Gemeinde am Dienstag mit.

In dieser Schule soll es in den vergangenen Jahren zu mehreren Übergriffen gekommen sein. (Archivbild)

Eine Lehrperson an der Schule in Beckenried NW soll gegenüber Schülern tätlich geworden sein. Und die Schulleitung soll die Vorfälle nicht ernst genommen haben. Dieses Vorwürfe lässt die Gemeinde untersuchen und hat auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Der Gemeinderat habe in Abstimmung mit der Schulleitung und der Schulkommission Strafanzeige gegen die Lehrperson eingereicht, teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft werde untersuchen, ob sich die Lehrperson widerrechtlich Verhalten habe.

In Medienberichten hatten sich Eltern kritisch zu den Methoden einer Lehrerin an der Schule in Beckenried geäussert. Die Gemeinde machte indes auf Nachfrage keine Angaben zum Geschlecht der betroffenen Lehrperson.